«Он прислал мне список голов и трофеев». Кассано не включил Роналду в топ-10 – и получил гневное сообщение

Сестра Криша тоже включилась.

Антонио Кассано выбрал новый объект для хейта после отъезда Жозе Моуринью из Серии А. Теперь критика итальянского Мостового обрушилась на еще более звездного португальца – Криштиану Роналду.

И, похоже, провокация удалась.

«Роналду не знает, как играть в футбол. Он может забить 3000 голов, мне #####». Заявление Кассано, в ответ на которое сестра Криша назвала его болбоем

В подкасте Viva El Futbol бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» раскритиковал Криштиану: «Он не знает, как играть в футбол. Он может забить 3000 голов, мне ##### (все равно – Спортс). Игуаин, Агуэро, Бензема, Левандовски, Ибрагимович и Суарес знали, как наладить взаимодействие с командой. Они умели делать многое, в отличие от Роналду, единственной целью которого всегда было забивать».

Такое заявление не могло остаться без внимания сестры португальца Элмы Авейры, которая поставила возле лица Кассано эмодзи клоуна и назвала его болбоем:

«Я не знаю этого беднягу и мне нет до него дела. Но я скажу вам одну вещь: если Роналду не умеет играть в футбол и при этом забил 900 голов, только представьте, что было бы, если бы он умел играть.

Говорят, он [Кассано] был футболистом. Думаю, люди ошибаются – он был болбоем».

«Ты проявил неуважение ко мне, больше так не делай». Роналду написал Кассано

Кассано в подкасте BSMT заявил, что ему ответил и сам Криш. По словам итальянца, Роналду пришел к нему прямо в личные сообщения:

«Я сказал, что номер один для меня – Роналдо. Бразилец. Криштиану Роналду не входит в мою пятерку или даже десятку лучших футболистов, потому что, на мой взгляд, качества игрока заключаются в другом.

Затем я закончил работу и получил текстовое сообщение с номера с кодом +34, это Испания. Там был список всех трофеев, голов и его статистика. Затем он прислал мне голосовое сообщение, в котором сказал: «Ты проявил неуважение ко мне, больше так не делай. Ты забил всего 150 голов и выиграл всего четыре трофея». Супер.

Я ответил ему: «Дорогой Криштиану, послушай меня. Ты думаешь, я проявил неуважение, но ты просто не нравишься мне как игрок. В чем проблема?» Представьте, он соизволил отправить мне сообщение».

У Роналду уже были похожие реакции в соцсетях

Кассано никак не подтвердил свои слова, но за Криштиану уже замечали похожие проявления в соцсетях.

В 2020-м Transfermarkt срезал трансферную стоимость Роналду, она стала ниже психологической отметки в 100 млн евро. В ответ португалец заблокировал ресурс в инстаграме – так его не отметить под постами. Более того, Криш (или кто-то от его имени) написал сообщение в директе ТМ: «Парни, серьезно?!»

Этот факт упоминал координатор сайта Transfermarkt Кристиан Шварц: «Роналду написал сообщение нашим ребятам в соцсетях. Ему ответили, объяснили причины и сказали: «Вы с отрывом лидируете по стоимости в своей возрастной группе». Отрыв был где-то 30-50 млн фунтов [от следующего игрока в списке]. Потом Роналду прислал какие-то смайлики и заблокировал нас».

А в 2023-м Роналду красноречиво прокомментировал видео, где заместитель главреда As Томас Ронсеро высмеял присуждение восьмого «Золотого мяча» Лионелю Месси.

«😂😂😂😂», – написал Роналду. И лайкнул пост.

«Когда он закончит карьеру, всем будет #####». Кассано – главный хейтер Моуринью в мире (может ругать часами)

Фото: Gettyimages.ru /Yasser Bakhsh