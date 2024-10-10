🤦‍♂️ Сунесс адски набросил на Венгера: сказал, что Арсен – не тренер, а счастливчик, получивший лучшее поколение французов 🤡

Легенда «Ливерпуля» Грэм Сунесс шокировал интернет новой критикой Арсена Венгера.

Шотландец разошелся не на шутку:

«Венгер не был футбольным человеком, ему очень повезло!

Арсен – лицо футбола? Нет, не думаю. Я сидел на скамейке запасных и слушал, что он говорит своим игрокам. Я работал на Sky во время его матчей, в которых он принимал странные решения.

Мое мнение о нем заключается в том, что ему очень-очень повезло: в тот период французский футбол выдавал свои величайшие таланты. Он унаследовал лучшую пятерку защитников мирового футбола и 22-летнего Бергкампа.

Я не обсуждал с ним футбол. Он никогда не приходил ко мне в офис после игры – единственный тренер, который этого не делал. Если бы я пошел к нему после матча, то его бы не было в кабинете, чтобы обсудить игру».

Что тут сказать... Ограничимся тем, что Бергкампу было 27, когда Венгер возглавил «Арсенал».