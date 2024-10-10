🚨 «Юнайтед» хочет еще одного топ-нападающего. Трансфер обойдется почти в £60 млн 😶‍🌫

Издание Fichajes сообщает, что у «Манчестер Юнайтед» появился новый претендент на укрепление атаки.

Англичане хотят подписать нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло-Муани. Оценочная стоимость трансфера составляет 58,6 млн фунтов стерлингов.

При этом не уточняется, когда «Юнайтед» хочет подписать француза - уже зимой или летом.

Обратимся к реакции фанатов «МЮ».

💭 «Сначала Хейлунд, затем Зиркзе, а теперь Коло-Муани... Кто-нибудь может объяснить, какая у нас стратегия?»

💭 «Зачем переплачивать за средних игроков, если у нас уже есть нормальные нападающие?»

💭 «Это просто несерьезно».

💭 «Очередная «выгодная» сделка?»

💭 «Он недостаточно хорош. Расмус сильнее. Если нужен нападающий, то возьмите его в АПЛ».