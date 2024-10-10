Роналду обвинили в том, что он отправил гневный войс экс-игроку «Мадрида». Тот ранее раскритиковал португальца

Бывший игрок «Ромы», «Сампдории» и «Мадрида» Антонио Кассано продолжает поджигать Криштиану Роналду и его окружение.

Недавно 42-летний бывший футболист заявил, что Роналду «не знает, как играть в футбол» и его «единственной целью всегда было забивать голы». Естественно, за португальца сразу же заступилась его сестра − Элма Авейру.

«Я не знаю этого беднягу и мне нет до него дела. Но я скажу вам одну вещь: если Роналду не умеет играть в футбол и при этом забил 900 голов, только представьте, что было бы, если бы он умел играть».

В подкасте BSMT Кассано заявил, что не так давно получил странное сообщение с незнакомого номера. Он предполагает, что это был сам Роналду, отправивший ему список всех выигранных трофеев и голосовое сообщение.

«После того как я сказал, что Криштиану Роналду не входит в мою десятку лучших, я получил сообщение с номера с кодом +34. Это был он, перечисляющий все трофеи, которые он выиграл. Также он добавил голосовое о том, что я проявил к нему неуважение».

Он также рассказал, что Роналду обвинил Кассано в том, что тот «забил всего 150 голов и выиграл четыре титула».

«Я ответил ему: «Дорогой Криштиану Роналду, послушай меня. Ты знаешь, в чем проблема. Как игрок, ты мне не нравишься».

Это точно не первый раз, когда португалец обижается на критику. В прошлом он заблокировал аккаунт Transfermarkt в соцсетях за то, что его оценили в 67,5 млн фунтов и поставили лишь на 37 место в мире.