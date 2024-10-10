💣 Одноклубник Роналду назвал топ-10 футболистов в истории: Месси только шестой. Угадаете, кто первый? 😂
Спор «Роналду против Месси» уже откровенно всех утомил. Но, похоже, ему нет ни конца ни края.
Бензина в вечный огонь подлил одноклубник Криштиану, а по совместительству и соотечественник, Отавио.
Хавбек «Аль-Насра» собрал целый топ-10 мирового футбола:
1) Роналду;
2) Марадона;
3) Роналдо;
4) Пеле;
5) Роналдиньо;
6) Месси;
7) Иньеста;
8) Кройфф;
9) Зидан;
10) Платини.
Кстати, любопытно, что португалец не нашел место в топе Эйсебио.
Предвзято или по факту?