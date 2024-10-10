💣 Одноклубник Роналду назвал топ-10 футболистов в истории: Месси только шестой. Угадаете, кто первый? 😂

Спор «Роналду против Месси» уже откровенно всех утомил. Но, похоже, ему нет ни конца ни края.

Бензина в вечный огонь подлил одноклубник Криштиану, а по совместительству и соотечественник, Отавио.

Хавбек «Аль-Насра» собрал целый топ-10 мирового футбола:

1) Роналду;

2) Марадона;

3) Роналдо;

4) Пеле;

5) Роналдиньо;

6) Месси;

7) Иньеста;

8) Кройфф;

9) Зидан;

10) Платини.

Кстати, любопытно, что португалец не нашел место в топе Эйсебио.

Предвзято или по факту?