💖 Фаны «Наполи» уже полюбили Мактоминея: посмотрите, как они кричали его фамилию после гола

Скотт Мактоминей недавно забил свой дебютный гол за «Наполи» в Серии А.

В матче седьмого тура в Неаполь приехал «Комо Сеска Фабрегаса, экс-игроку «МЮ» удалось открыть счет уже на первой минуте матча.

По традиции, на стадионе «Наполи» ведущий заводит публику, выкрикивая имя автора гола, а зрители должны выкрикнуть фамилию. Кажется, фаны «Наполи», уже полюбили шотландца:

«Наполи» заплатил «МЮ» за Мактоминея 30 млн евро с учетом бонусов. В прошлом сезоне Скотт провел 32 матча в АПЛ и забил 7 голов.