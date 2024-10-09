У Месси новый бизнес: Лео составит конкуренцию Роналду в парфюмах

Лионель Месси открыл новый для себя бизнес - он выпустил парфюм.

Криштиану Роналду выпустил свой дебютный аромат Cristiano Ronaldo Legacy еще в 2015 году. Сейчас у него есть целый ряд одеколонов, включая CR7 Discover, который был выпущен ранее в этом году. Теперь Месси составит ему конкуренцию и в бизнесе.

«Я очень рад представить мой первый парфюм. Он доступен у ведущих мировых розничных продавцов парфюмерии. Надеюсь, вам понравится», – написал Лео.

В описании Leo Messi Eau De Parfum сказано: «Вдохновленный больше чем просто футбольной иконой, этот аромат передает суть скромной, но сильной личности Месси.

Это обонятельное путешествие, отражающее многогранную легенду, призванное пробудить скрытые силы и тихую уверенность, обитающие внутри всех нас. Аромат, который рассказывает историю, выходящую далеко за рамки того, что видно глазу».

Парфюм Leo Messi Eau De Parfum (100 мл) стоит 105 долларов, подарочный набор – 120.