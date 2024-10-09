Неймар заплатит 7 млн фунтов за шикарный частный остров в Бразилии: там четыре виллы и собственный пляж

Неймар планирует потратить крупную сумму денег на приобретение острова на побережье Бразилии.

Как сообщает The Sun, он планирует приобрести частный остров Джапао, который находится вдали от портового города Ангра-дус-Рейс в Бразилии.

У бразильца будет собственный частный пляж. Также там будет вилла в индонезийском стиле с двумя спальнями и прудом, а также три бунгало с видом на море.

Роскошный остров для отдыха может вместить до 10 гостей, добраться до него можно только на лодке или вертолете. Путешествие на вертолете из международного аэропорта Рио занимает около 35 минут.

Как сообщается, владелец острова снизил его цену на 3 миллиона фунтов стерлингов и продаст его за 7 миллионов.