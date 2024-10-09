🔥 Руни собрал идеального футболиста по игровым качествам. Назовет Роналду? 😱

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал лучших футболистов, с которыми ему довелось сыграть в своей карьере. Англичанин рассматривал отдельно каждое игровое качество, выделяя сильнейшего игрока.

«Привет, это Уэйн Руни. Сейчас я соберу идеального футболиста по моей версии. Воспользуюсь своим опытом - возьму тех футболистов, против которых играл сам.

Лучший финишер из моих соперников.... Возможно, это Криштиану Роналду. Потому что он забил много голов. Он действительно хороший финишер.

Лучший дриблер в моей карьере - Лионель Месси. Против него трудно играть. Он маленький, умный и очень близко держит мяч у ног.

По характеру самый сильный Гари Невилл. До того, как я пришел в «МЮ» он не был самым талантливым игроком команды, но он продолжал работать. Фантастический игрок, прекрасный учитель с менталитетом топ-футболиста.

Лучший защитник в моей карьере - Джон Терри. Он был не так быстр, но отлично читал игру. Сильный, хорош в воздухе, иногда забивал и любил отбирать.

Самый умный футболист? Назову Пола Скоулза. Он просто знал эту игру, отлично читал и управлял ходом матча, мог отдать пас на любую дистанцию, мог забить. У него очень высокий футбольный IQ», - сказал Уэйн.

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