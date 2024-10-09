Худшие завершители атак в Европе: в топ-10 - Бруну, Мбаппе и Микаутадзе

Стали известны игроки, которые хуже всего завершают атаки в этом сезоне.

Худший по этому показателю стал игрок «Бетиса» Абде Эззалули - у него 1 гол и 23 удара в этом сезоне. Его показатель G-xG (голы-ожидаемые голы) равен -2,9.

На втором месте расположился Жорж Микаутадзе из «Лиона», который пока так и не забил в этом сезоне, нанеся 16 ударов (-2,6), на третьем - Мойзе Кин из «Фиорентины» с двумя голами после 27 ударов (-2,6).

Из интересного - на восьмом месте идет Килиан Мбаппе - 5 голов и 39 ударов по воротам (-2,0).

А на десятом - капитан «МЮ» Бруну Фернандеш - 0 голов и 18 ударов (-1,9).

Вот топ-20: