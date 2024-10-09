🤯 1008 повторений за 24 часа - фанат Роналду попытался поставить мировой рекорд по сальто назад. В него мало кто верил 😱

Эксцентричный блогер IShowSpeed’s решил, что ему пора ставить личные рекорды, а не только славить Криштиану Роналду.

Самый популярный фанат звезды «Аль-Насра» попытался побить мирового рекорд по количеству сальто назад за сутки.

Согласно «Книге рекордов Гиннесса», мировой рекорд за 24 часа - 1008 повторений. Это означает, что нужно делать каждый час по 42 повторения.

И вот, что вышло.

«Я потерял способность прыгать», - подвел блогер.

Он сдался спустя 19 часов из-за усталости и понимания, что ему не удастся побить рекорд. Тем не менее, 660 повторений - фантастический результат для любого спортсмена, что уж говорить о блогера.

Но соцсети в огне.

💭 «Честно говоря, невероятно впечатляет то, что он сделал так много сальто».

💭 «Ему надо было сделать 440 повторений за 4 часа. Это было уже слишком».

💭 «Думаю, парень, который поставил этот рекорд, определенно тренировал ноги для этого. 1008 сальто назад - это не шутка».

💭 «Ему нужно поесть витаминов, если он хочет снова ходить».

💭 «Для такого нужен план, массажист и питательные наборы».

💭 «Еще одно повторение и он мог бы очнуться в скорой».