🤯 1008 повторений за 24 часа - фанат Роналду попытался поставить мировой рекорд по сальто назад. В него мало кто верил 😱
Эксцентричный блогер IShowSpeed’s решил, что ему пора ставить личные рекорды, а не только славить Криштиану Роналду.
Самый популярный фанат звезды «Аль-Насра» попытался побить мирового рекорд по количеству сальто назад за сутки.
Согласно «Книге рекордов Гиннесса», мировой рекорд за 24 часа - 1008 повторений. Это означает, что нужно делать каждый час по 42 повторения.
И вот, что вышло.
«Я потерял способность прыгать», - подвел блогер.
Он сдался спустя 19 часов из-за усталости и понимания, что ему не удастся побить рекорд. Тем не менее, 660 повторений - фантастический результат для любого спортсмена, что уж говорить о блогера.
Но соцсети в огне.
💭 «Честно говоря, невероятно впечатляет то, что он сделал так много сальто».
💭 «Ему надо было сделать 440 повторений за 4 часа. Это было уже слишком».
💭 «Думаю, парень, который поставил этот рекорд, определенно тренировал ноги для этого. 1008 сальто назад - это не шутка».
💭 «Ему нужно поесть витаминов, если он хочет снова ходить».
💭 «Для такого нужен план, массажист и питательные наборы».
💭 «Еще одно повторение и он мог бы очнуться в скорой».