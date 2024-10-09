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Лучшие дриблеры Европы с 2006 года. Эти парни обвели сотни и тысячи соперников

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Современные технологии позволяют еще больше наслаждаться футболом. Например, статистика дает возможность смотреть на игру с другой стороны – даже через призму 10-20-летней давности. Компания Opta собирает данные по чему только возможно – сегодня с помощью нее взглянем на лучших дриблеров.

Ниже – шесть игроков по числу успешных обводок в пяти топ-лигах Европы с 2006 по 2023 год.

2358 – Лионель Месси;

1285 – Эден Азар;

1061 – Франк Рибери;

984 – Неймар;

972 – Уилфрид Заа;

937 – Криштиану Роналду.

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