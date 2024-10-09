Руни попросили молчать, пока не услышит игрока лучше него в молодости. Пропустил даже Мбаппе

20 лет назад в АПЛ зажглась, возможно, ярчайшая молодая английская звезда. Уэйн Руни с первого сезона на взрослом уровне влюбил в себя примерно всех. Руни уже давно закончил, с тренерской карьерой пока нет больших успехов – но его юные годы вспоминают до сих пор.

На днях Уэйн поучаствовал в мини-шоу: его попросили молчать, пока он не услышит игрока, который в молодости был лучше него. Руни пропустил Мбаппе, Беллингема и Роналду – остановился только на Месси.