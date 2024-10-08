👕 Открываем топ-30 лучших ретро-форм мира: от чешского втордива до англичан 👀
Футбол уже давно стал частью современной моды. Клубы зарабатывают на мерче, львиную долю которого составляют игровые футболки.
Сейчас в мире насчитываются десятки крупных производителей, придумывающих дизайны для тысяч профессиональных клубов. Но мы-то любим классику, да?
Раз так, то давайте посмотрим топ-30 лучших ретро-форм, выбранных французским журналом Degaine.
Сегодня начнем с третьего десятка.
30) Фиорентина – 1981/82.
Забавно, но «фиалки» стали фиолетовыми лишь спустя три года после своего основания. Изначально же флорентийцы играли в красно-белой форме.
Если вы знаете, что такое J.D. Farrow’s, то вам часто придерживают дверь в магазин. В период с 1981-го по 1983-й именно они шили форму для «Фиорентины» – и первая работа считается чуть ли не культовой.
Нелепая, разноцветная и с огромным гербом клуба в центре – звучит настолько плохо, что на деле оказалось хорошо.
29) «Бенфика» – 1960/61.
Первая команда, которая покончила с гегемонией «Реала» в середине прошлого века.
Всё очень просто: белоснежные шорты, красные гетры и футболка. И элегантный треугольный воротничок...
В этой форме играл 17-летний Эйсебио. Так лучше?
28) Сборная Заира – 1974.
Как же без африканского колорита.
Единственный чемпионат мира в истории страны, которой уже нет (теперь это ДР Конго). На результат было надеяться сложно, но запомниться-то стоило.
Сделать это удалось и на поле, все-таки не каждая команда заканчивает выступление с разницей мячей 0-14. Зато какая желто-зеленая форма!
27) «Дукла Прага» – 1962.
А вот и истинная экзотика.
«Все, что я хочу на Рождество, это выездной комплект формы «Дукла Прага», – пели в 1986 году английские рокеры Half Man Half Biscuit.
Что ж, не факт, что они планировали попасть в журналы моды спустя 60 лет, но со вкусом тут полный порядок.
26) «Ривер Плейт» – 2001.
Наконец-то что-то приземленное.
Мало кто знает, но культовая форма «Ривера» начала 00-ых – это переиздание самой первой формы клуба, у которой был 100-летний юбилей. Adidas постарался удивить и порадовать аргентинских фанатов. Сейчас сложно поверить, но им удалось.
Как смотрится сегодня?
25) Сборная Англии – 1982.
Второе бестрофейное десятилетие сборной Англии имеет светлое пятно.
Уж очень всем понравилась необычная для британской сборной форма с синими и красными полосами на ключицах.
Уже победа.
24) «Сент-Этьен» – 1974.
Кто знает, тот знает.
Любители Лиги 1 точно ждали эту команду в рейтинге, потому что оригинальности ей не занимать. Амбассадоры зеленого цвета узнаваемы всегда и везде, и даже обилие спонсоров и странные узоры не портят общую картину.
Выбор странный, но не будем же мы спорить о французах с французами? Да еще и о моде.
74-й год – время, когда «Сент-Этьен» был королем Франции и грозой Европы. А форма на 100% местная!
23) «Аякс» – 1970-73.
«Аякс» с Йоханом Кройффом не только был невероятно силен, но и супермоден.
Эта сказочная бело-красная футболка, где нет ничего лишнего... Эх...
22) «Марсель» – 1991/92.
«Олимпик» с тремя большими полосами от Adidas на правом плече – знамя золотого периода «Марселя» 90-х.
И даже этот огромный «Panasonic», с которым южане уступили в финале Лиги чемпионов, не портит воспоминания о былых временах. Наоборот, в Марселе даже ностальгируют.
21) «Ливерпуль» – 1979/80.
Важный факт: эта футболка стала первой в истории Англии с логотипом спонсора.
Потом красные подписали контракт с Hitachi и... понеслась.
Но до тех пор «скаузеры» не имели права выходить на матчи с логотипом спонсора на игровой форме, поскольку этого не допускали ограничения УЕФА и FA для телевещания. Приходилось заклеивать.
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