В каком чемпионате топ-5 лиг Европы чаще остальных бьют пенальти? У нас есть ответ
Пока все топовые лиги Европы ушли на международный перерыв, самое время обратить внимание на некоторую статистику. Сегодня итальянское издание La Gazzetta dello Sport подготовило удобную инфографику по пенальти в топ-5 чемпионатах этого сезона-2024/25.
Серия А − 32 пенальти (22 реализовано) в 70 матчах;
Ла Лига − 28 пенальти (19) в 90 матчах;
Лига 1 − 27 пенальти (22) в 63 матчах;
Бундеслига − 23 пенальти (15) в 54 матчах;
АПЛ − 12 пенальти (9) в 70 матчах.
Оказалось, что самая грубая лига − итальянская Серия А. Или там более принципиальные судьи. На удивление наименьшее количество одиннадцатиметровых в АПЛ, причем аж на двадцать меньше, чем в Италии.