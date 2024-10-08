Ибрагимович не изменяет себе. На день рождения экс-форвард купил уникальный спорткар

У бывшего шведского форварда Златана Ибрагимовича, который сейчас работает советником президента «Милана», есть одна необычная традиция: последние пять лет на день рождения он покупает новый автомобиль.

В этом году Ибра отпраздновал с размахом, подарив себе черный «Феррари» SF90 XX Stradale.

Это эксклюзивная модель, которую выпустили ограниченным тиражом всего в 799 экземпляров. У «Феррари» восьмицилиндровый двигатель мощностью 797 л. с. и электродвигателем мощностью 230 л. с. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Цена вопроса − «всего» 880 тысяч долларов.