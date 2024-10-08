🤑 «Проверьте банковский счет судьи». Думаете, в Европе играют грязно? Тогда посмотрите, что творится в Уругвае... 🤯
В последнее время мы часто видим, как жестко и безнаказанно действуют футболисты в топ-лигах Европы.
Кто-то пожалуется на огрехи судейства, другие скажут, что это вопрос индивидуальный, который больше связан с личной дисциплиной футболиста. Но сейчас мы вам покажем, что суровые времена вернулись не только в европейский футбол.
Высшая лига Уругвая. «Насьональ» - «Пеньяроль».
Это не красная карточка. Но в соцсетях тоже не верят.
💭 «Нет красной? Проверьте банковский счет судьи».
💭 «Это прямая красная карточка и бан на пять матчей».
💭 «Я бы запретил ему играть в футбол».
💭 «А пенальти получит «Реал Мадрид», очевидно».
💭 «Где красная?»