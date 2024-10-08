📸 Томори украл мяч у штатного пенальтиста Пулишича и отдал его Абрахаму. Форвард «Милана» не смог забить с точки

Седьмой тур Серии А запомнится надолго тем, как в одном матче две команды − «Милан» и «Фиорентина» − не смогли забить ни одного пенальти из трех, а победили флорентийцы − 2:1. Мойзе Кин не переиграл Майка Меньяна, а Давид Де Хеа отразил попытки Тео Эрнандеса и Тэмми Абрахама.

Пикантности миланской ситуации добавил тот факт, что штатный пенальтист в клубе не француз и англичанин, а американец Кристиан Пулишич. Об этом заявил после матча главный тренер «Милана» Паулу Фонсека.

«Разумеется, я расстроен. Пенальти должен исполнять Кристиан Пулишич. Такого больше никогда не должно повториться, и я довел это до игроков».

Сегодня появилось видео, которое доказывает, что у «россонери» не все в порядке в команде. На нем видно, как после назначения пенальти Фикайо Томори ловит мяч, а затем отдает его в руки Тэмми Абрахаму, хотя сзади к ним уже подбегал Пулишич. Причем защитник не мог не знать, что новичок «Милана» не должен бить одиннадцатиметровый, но решил иначе.

Томори и Абрахам раньше вместе играли за «Челси», но вряд ли этим можно объяснить тот факт, что оба пропустили мимо ушей одну из установок тренера.

При первом одиннадцатиметровом мяч оказался в руках у Альваро Мораты, но Тео Эрнандес на правах капитана подошел к нему, что-то сказал и забрал его. Француз с точки не забил.

В этом году Кристиан Пулишич уже бил пенальти за «Милан». 14 октября он забил мяч в ворота «Венеции», которые защищал Ессе Йоронен.

Болельщики «Милана» осудили то, что произошло в матче с «Фиорентиной»:

💭«Я не хочу слышать все это дерьмо от недисциплинированных ветеранов нашей команды. Если ты хочешь делать все по-своему и игнорировать тренера, ты должен хорошо играть на поле, но они даже этого не смогли. Я люблю этих игроков, но такое поведение неприемлемо».

💭«Такого не должно происходить. В здоровой среде игрок никогда бы не подумал так поступить, потому что ему грозили бы серьезные последствия. Попробуйте сделать это в команде Конте, и вы останетесь дома на месяц.

В конце концов, Тео и Леао несколько недель назад устроили акцию протеста в день матча, и ничего с ними не случилось. В «Милане» существует серьезная проблема с дисциплиной, вызванная тем безнаказанным поступком, и это естественные последствия».

💭«Причем момент со вторым пенальти произошел после того, как Фонсека в перерыве напомнил всем, что пенальти бьет Пулишич. Немыслимо!»

💭«Им просто повезло, что Пулишич обычный тихий парень, который молча делает свою работу».

По слухам у Паулу Фонсеки есть конфликт минимум с двумя игроками − Тео Эрнандесом и Рафаэлем Леау.