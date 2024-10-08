⚰️ Похоже, EA Sports пробили дно... EA FC 25 - худшая игра серии по оценкам игроков 😨
EA FC 25 стала худшей игрой в истории серии FIFA (ныне EA FC).
Новая часть футбольного симулятора была выпущена 27 сентября. И всего менее, чем за две недели получила следующие оценки.
Фанаты недовольны.
💭 «Это дерьмо никогда не сравнится с FIFA 14».
💭 «Вам просто нужно переучиваться играть по сравнению с прошлой игрой серии».
💭 «Верните старую фифу!»
💭 «Это даже не плохо. Это катастрофа».
💭 «Мы все знаем, чья это вина, но я не буду говорить».
💭 «Игра идет по наклонной после FIFA 17».
💭 «Тактическое меню - просто катастрофа».
💭 «Все мои пять защитников просто стоят. Как в это играть, если я даже пас отдать не могу?»
Отдельно отметим, что у EA FC 25 менее половины положительных отзывов (48%) при общем количестве 10 тысяч+. Это антирекорд серии - прошлый принадлежит EA FC 24, у которой 57% положительных отзывов.
Играли?