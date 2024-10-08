⚰️ Похоже, EA Sports пробили дно... EA FC 25 - худшая игра серии по оценкам игроков 😨

EA FC 25 стала худшей игрой в истории серии FIFA (ныне EA FC).

Новая часть футбольного симулятора была выпущена 27 сентября. И всего менее, чем за две недели получила следующие оценки.

Фанаты недовольны.

💭 «Это дерьмо никогда не сравнится с FIFA 14».

💭 «Вам просто нужно переучиваться играть по сравнению с прошлой игрой серии».

💭 «Верните старую фифу!»

💭 «Это даже не плохо. Это катастрофа».

💭 «Мы все знаем, чья это вина, но я не буду говорить».

💭 «Игра идет по наклонной после FIFA 17».

💭 «Тактическое меню - просто катастрофа».

💭 «Все мои пять защитников просто стоят. Как в это играть, если я даже пас отдать не могу?»

Отдельно отметим, что у EA FC 25 менее половины положительных отзывов (48%) при общем количестве 10 тысяч+. Это антирекорд серии - прошлый принадлежит EA FC 24, у которой 57% положительных отзывов.

Играли?