Леонардо Бонуччи – один из лучших центральных защитников 21 века. Итальянец повидал многое, но в недавнем интервью самым сложным соперником в карьере назвал не самое очевидное имя.

«Моим кошмаром, который не давал мне спать по ночам, был Сапата. Боже, перед матчами с его «Аталантой» я не мог спать по ночам», – сказал Бонуччи – «Его сила и физическая мощь делали его моим ночным кошмаром.

Мне посчастливилось играть против стольких чемпионов. Дрогба, Роналду, Месси, Торрес, я даже забыл о других. Он играл слишком хорошо».

Дуван Сапата выступал за «Аталанту» с 2018-го по 2023-й: забил 68 мячей в 151 матче. Сейчас 33-летний колумбиец играет в «Торино».