«Я хочу видеть передачи Месси на его телохранителя». Фанаты в шоке от скорости охранника Лео – видео

На прошлой неделе мы писали о добром поступке Лионеля Месси: аргентинец попросил охранника пропустить юного фаната, чтобы тот сделал с ним фото.

Болельщикам понравился широкий жест Месси, но теперь все в шоке от видео, которым поделился один из зрителей на том матче: на нем телохранитель футболиста ну очень качественно делает свою работу.

Реакции пользователей:

💭 «Охранник Месси квалифицировался на Олимпийские игры-2028»

💭 «Вот это скорость»

💭 «Он настолько качественно исполняет обязанности»

💭 «Выбрал хороший угол для преследования»

💭 «Я хочу видеть передачи Месси на его телохранителя»