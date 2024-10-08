«Я хочу видеть передачи Месси на его телохранителя». Фанаты в шоке от скорости охранника Лео – видео
На прошлой неделе мы писали о добром поступке Лионеля Месси: аргентинец попросил охранника пропустить юного фаната, чтобы тот сделал с ним фото.
Болельщикам понравился широкий жест Месси, но теперь все в шоке от видео, которым поделился один из зрителей на том матче: на нем телохранитель футболиста ну очень качественно делает свою работу.
Реакции пользователей:
💭 «Охранник Месси квалифицировался на Олимпийские игры-2028»
💭 «Вот это скорость»
💭 «Он настолько качественно исполняет обязанности»
💭 «Выбрал хороший угол для преследования»
💭 «Я хочу видеть передачи Месси на его телохранителя»