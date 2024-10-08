Агуэро судится с «Барселоной»: аргентинец требует 3 млн евро спустя три года после завершения карьеры 😲💶

Бывшая звезда «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро подал в суд на «Барселону» и намерен получить от клуба €3 млн спустя три года после своего ухода на пенсию.

Аргентинскому форварду пришлось преждевременно завершить профессиональную карьеру в декабре 2021 года после того, как у него диагностировали заболевание сердца. Всего за несколько месяцев до этого он покинул «Манчестер Сити», чтобы присоединиться к «Барселоне», но по медицинским показаниям не смог отработать свой контракт.

На момент ухода Агуэро на пенсию казалось, что игрок и клуб расстались полюбовно, однако Mundo Deportivo стало известно, что Серхио подал в суд на «Барселону».

Агуэро утверждает, что ему должны 3 миллиона евро в качестве компенсации за расторжение контракта. Дело находится на рассмотрении в социальном суде.

Серхио Агуэро успел провести за «Барселону» пять матчей. В них аргентинский форвард забил один гол.