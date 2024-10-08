Гути не нравится игра «Реала». Он назвал главную проблему ошибок «Мадрида»

Легенда мадридского «Реала» Гути не в восторге от тактики мадридского «Реала» в этом сезоне:

«Меня беспокоит игра «Реала». Слишком много внимания уделяется Мбапп е, потому что на него возлагалось много надежд, планка была очень высокой. Теперь вся игра «Реала» сводится к тому, хорошо ли играет Мбаппе.

Я думаю, что Мбаппе сейчас в команде, у которой не все хорошо. Если команда играет плохо, то одному игроку очень сложно добиться успеха. Это реальность.

Тактика Анчелотти? Я не понимаю ее. Было только одно изменение – Мбаппе на Крооса, а команда не работает. Такова реальность: реальность в том, что команда не работает.

Они получают результат, потому что в атаке много качественных игроков. «Реал Мадрид» выигрывает матчи, но игра не всегда хорошая».

«Реал» выиграл 8 из 12 матчей сезона, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. Мбаппе остается главным бомбардиром команды с 7 голами.