Левандовски приблизился к великому рекорду. За последние 10 лет это покорилось только ему и Месси

Роберт Левандовски забил 10 мячей в девяти турах Ла Лиги в этом сезоне. Поляк максимально близко подобрался к рекорду Лео Месси в сезоне-2017/18: 11 голов в девяти турах.

Кроме аргентинца, за последние 10 сезонов в Ла Лиге ни один игрок не забивал столько голов в первых девяти матчах.

Во всех турнирах этого сезона Левандовски забивает в среднем более гола за игру: 12 в 11 матчах. Форвард «Барсы» идет в темпе 50 голов за сезон. И это в 36 лет.