Джесси Лингард в порядке: экс-игрок «МЮ» зажег в чемпионате Южной Кореи, забив гол-красавец⚽
Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард вновь демонстрирует футбол высокого класса в Южной Корее.
31-летний игрок забил шикарный гол за «ФК Сеул» в матче против «Кванджу» в воскресенье.
К сожалению, несмотря на усилия Лингарда, «Сеул» проиграл со счетом 3:1 в гостях у «Кванджу».
«Сеул» занимает пятое место в чемпионате Южной Кореи, отставая от ведущей команды «Ульсана»
Лингард присоединился к корейскому клубу в феврале после восьмимесячного периода в качестве свободного агента. С тех пор полузащитник забил пять голов в 21 матче.