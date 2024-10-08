Джесси Лингард в порядке: экс-игрок «МЮ» зажег в чемпионате Южной Кореи, забив гол-красавец⚽

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард вновь демонстрирует футбол высокого класса в Южной Корее.

31-летний игрок забил шикарный гол за «ФК Сеул» в матче против «Кванджу» в воскресенье.

К сожалению, несмотря на усилия Лингарда, «Сеул» проиграл со счетом 3:1 в гостях у «Кванджу».

«Сеул» занимает пятое место в чемпионате Южной Кореи, отставая от ведущей команды «Ульсана»

Лингард присоединился к корейскому клубу в феврале после восьмимесячного периода в качестве свободного агента. С тех пор полузащитник забил пять голов в 21 матче.