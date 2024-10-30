Как проект из Владимира уже больше 20 лет помогает детям с инвалидностью осваивать спорт и самостоятельный быт

Любовь Курчавова – с историей из Владимира.

В сентябре 1995-го во Владимире появилась ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет». Она объединила тех, чьих детей признали «необучаемыми». Позднее в организацию вошли и родители детей с сахарным диабетом, заболеваниями крови и внутренних органов, ДЦП, синдромом Дауна и не только.

Тогда было почти невозможно доказать, что такие дети, тоже имеют право на развитие и образование. Благодаря «Свету» для тех, кто считался «необучаемыми», появилась «Школа жизни»». Там ребята учились считать, писать, обслуживать себя, общаться с окружающими.

Так во Владимире у детей с инвалидностью появилась возможность учиться. А через три года, в 1998-м, они смогли заниматься спортом – открылась секция по плаванию. С тех пор спорта в «Свете» стало только больше: стритбол, конный спорт, скандинавская ходьба и, конечно, футбол.

Сейчас в «Свете» 34 программы: социальная адаптация, трудовая и творческая реабилитация, спорт. Теперь созданный организацией проект «52 особенные звезды футбола» поучаствовал в конкурсе «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным инициативам.

Мы поговорили с Любовью Кац, которая руководит проектом с 1995 года. И узнали, как спорт меняет жизни ребят с инвалидностью.

От одной небольшой группы – до 52 человек. Как вырос проект за эти годы

– В 1998-м мы начали обучать ребят с тяжелой формой инвалидности, которые либо не ходили в школу, либо учились в коррекционных школах восьмого вида (для детей с отставанием в умственном развитии, их главная задача – научить читать, считать, писать и ориентироваться в социально-бытовых условиях – Спортс’‘). Тогда это называлось «необучаемые» дети. Вот с ними и занимались – по программе «Школа жизни». Обучали самостоятельности, самообслуживанию, элементарному счету, письму.

Тогда же открыли и другие занятия – театр, иппотерапию (лечебная верховая езда – Спортс’‘), стритбол и плавание. Перед бассейном мы занимались в спортивном зале: бег, прыжки, разные соревновательные элементы. Плавали в обычном городском бассейне, нам выделили время – утро пятницы. Сначала это была одна небольшая группа, постепенно она выросла до 52 человек. Теперь делим ребят на потоки. Начинающие плавают в маленьком бассейне, а те, кто уже освоил плавание, – в большом.

Так что спорт у нас есть с 1998-го.

На каждую группу ребят из десяти человек – обязательно два специалиста: тренер и коррекционный педагог. Плюс сопровождающие родители. Работают совместно: тренер обучает технике, коррекционный педагог отвечает за контакт с ребятами.

Как ребята занялись футболом? Благодаря владимирскому «Торпедо»

– Однажды мы пригласили на занятие футболистов из владимирского «Торпедо». Они провели для ребят разминку, показали, как правильно бить по мячу, как играть в воротах. После этой встречи нам захотелось подойти к вопросу серьезнее, и мы подружились с «Торпедо». Они стали приглашать нас на матчи – и, кстати, когда мы приходили на стадион, они не проигрывали.

Футбол у нас появился с 2005-го. В нашем случае это – лишь часть развивающих занятий. Но ребята полюбили футбол, действительно хотят заниматься. Понятно, что это ребята с тяжелой формой инвалидности, поэтому и футбол у них – особенный.

Вот у нас с 1998-го есть стритбол. Вроде все просто: командная игра, кто больше мячей забросит в корзину. Но для наших ребят это слишком сложно. Для каждого из них основная задача – взять мяч, бросить и попасть в корзину. Поэтому, когда мы только начинали заниматься футболом, задача была примерно такой же: поставить мяч, пнуть его и попасть в ворота, а для вратаря – поймать мяч.

Даже то, что я описала, для ребенка с тяжелой формой инвалидности – очень сложно: нужно стоять на одной ноге, а второй – пнуть мяч. И не просто толкнуть, а направленно пнуть. Тем не менее, мы тренировались. В конечном счете появились хорошо натренированные ребята – и мальчики, и девочки. Постепенно они научились работать в команде – теперь умеют делать пас партнеру.

Мы занимаемся по собственной методике. Конечно, с ребятами непросто. Представьте, сколько времени прошло с 2005-го, и только около пяти лет назад мы начали применять командные методы. А до этого у нас каждый воспитанник занимался с отдельным мячом.

Ребята часто участвуют в турнирах – берут медали по плаванию и конному спорту. Футбол – следующая цель

– Сейчас у нас занимаются 52 человека. Поэтому проект и называется «52 особенные звезды футбола». Эту цифру мы специально не держим: если ребят станет больше, значит, будет, к примеру, 54 звезды. Просто на момент заявки на конкурс РФС у нас было столько участников.

Тренируемся каждую пятницу в городском бассейне. Летом его закрывают, но мы не останавливаемся – занимаемся на открытом воздухе, проводим турслеты и турпоходы. Всегда участвуем в «Лыжне России», Дне физкультурника, «Кроссе нации». На лыжах катаются, конечно, далеко не все наши ребята – для них это еще более сложно, чем футбол, ведь нужны попеременные движения рук и ног. Те, кто освоил лыжи, идут на них, а те, кто не смог, идут со скандинавскими палками.

Кроме футбола, плавания и стритбола у нас еще есть скандинавская ходьба: мы даже проводили областные соревнования. Вчера выезжали в Суздаль и проводили показательные выступления. В июле ездили в Пензу на соревнования по плаванию – привезли серебряные и бронзовые медали. Еще летом в Иркутске мы участвовали в соревнованиях по конному спорту по программе специальной олимпиады, там трое наших участников взяли шесть медалей – золотую, три серебряных и две бронзовых.

Следующая цель – участие в соревнованиях по футболу.

В сопровождаемых квартирах ребят учат базовым правилам жизни. Благодаря этому они могут ездить на турниры без родителей

– У нас еще есть сопровождаемые квартиры, где ребята готовятся к самостоятельной жизни. Семь квартир дневного обучения, а еще – квартиры во Владимире и Суздале, где ребята учатся жить без родителей сначала в течение недели, потом – уже месяц.

Истории прогресса – на каждом шагу. Например, у нас есть подопечный с аутизмом Алексей. Занимается в спортзале, играет в футбол и плавает, а также обучается в квартирах дневного пребывания. Он наш лучший пловец. Достаточно самостоятельный: умеет пользоваться транспортом, ходит в магазин, режет хлеб, заваривает чай. Потом он начал пытаться остаться на двухдневной квартире, каждый раз приходя со словами: «Все, я буду здесь ночевать». Но вечером с ночлегом не оставался. Не мог спать не в своей квартире без родителей.

И вот мы поехали в Пензу на соревнования. Алексей – наш лучший спортсмен, который впервые поехал на соревнования в другой город без родителей, только с тренером. Проблемы, конечно, были. Ему сложно переварить эту поездку в поезде и осознать, что в поезде ночью нужно спать. Но все-таки Алексей лег, более или менее спокойно спал в самой Пензе, хоть и очень рано просыпался. Когда он вернулся, мы у него спросили, насколько сложно ему далась эта поездка. Он сказал, что сложно, но очень хотелось победить. И он действительно победил.

Получается, эта мотивация помогла ему преодолеть страх провести ночь вне дома. Так что спорт в нашем случае ценен еще и этой вот мотивацией. Он дает ребятам не только физическое развитие.

Прогресс ребят (даже медленный) помогает тренерам не выгорать

– У нас три тренера – Александр Сергеевич Емельянов, Светлана Геннадьевна Сидоренкова и Светлана Викторовна Тимофеева, которые выполняют функции и коррекционного педагога. Все они работают с 2002 года.

Конечно, работа с нашими ребятами – это непросто. Тем не менее они отличные специалисты, которые замечательно работают. Непросто не только в эмоциональном плане. Ведь, когда работаешь с обычным ребенком, видишь результаты: например, к концу первого класса техника чтения у ребенка – 60 слов в минуту. А некоторым нашим ребятам уже 30 лет, а они не умеют ни читать, ни писать, ни считать.

Все это – не говоря о развитии их физических возможностей. Представляете, такое сложное дело – футбол. Даже пнуть мяч в ворота – это непросто. Но они осваивают. Эти результаты все равно помогают нашим специалистам не выгорать и работать с ними дальше.

Организация работает добровольно – почти всегда без зарплат. Ей очень помогают волонтеры

– У нас очень много волонтеров – и родители, и студенты отделений коррекционной педагогики, и школьники. Еще нам помогают футболисты владимирского «Торпедо», «Дзюдо-88» (детско-юношеская спортивная школа по дзюдо – Спортс’‘), спортивный центр «Молодежный» и Молодежный центр. Волонтеры помогают нашим ребятам в тренировках. Особенно – когда мы проводим турслеты.

Мы общественная организация. Да, у нас больше двадцати помещений во Владимире, занятия спортом мы проводим в городском бассейне, с которым у нас договор о предоставлении помещения. Скандинавской ходьбой мы вообще занимаемся в сквере напротив одной из наших учебных квартир. Турслеты проводим в обычных городских парках – приглашаем школьников и спортсменов в помощь.

Я работаю председателем организации уже 29 лет и ни разу не получала за это зарплату. У нас очень много людей, которые работают бесплатно, но, когда мы пишем какой-то грант, наши педагоги и тренеры получают зарплату.

А так – вся наша организация работает добровольно.

Теперь «Свет» хочет провести турнир по футболу

– Во Владимирской области есть команды по адаптивному футболу. Знаю несколько команд. Например, отдельная секция для ребят с синдромом Дауна – уже больше пяти лет занимаются.

Сейчас мы думаем про турнир по футболу. Планируем его на следующее лето, с мая по июль. Скоро у нас областные соревнования по плаванию, потом – по скандинавской ходьбе и конному спорту.

К конкурсу РФС мы сделали небольшой видеоролик, и родители его заметили. После этого к нам пришли еще несколько ребят. Стало больше добровольцев из отделения коррекционной педагогики. Так что участие в таких мероприятиях – все равно большой плюс и для нас, и для ребят, и для родителей, которые гордятся своими детьми.

***

– Результаты ребят вдохновляют – пусть даже они мизерные.

Нужно просто привыкнуть, что прогресс здесь долгий. Но результат будет, если заниматься.

Фото: svet33.ru ; vk.com/fotoideismolyak ; vk.com/ardi_svet

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