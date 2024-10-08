Сын Роналдиньо перебрался в «Бернли» - в Англии ему не даст заскучать его роскошная девушка 😍🍓

Сын легендарного Роналдиньо переехал в Англию и будет играть за «Бернли».

19-летний Жоао Мендес сменил место жительства не один, а вместе со своей девушкой, 24-летней Джованной Бускасио.

У Джованны более 131 000 подписчиков в Инстаграме, и она уже поделилась с ними несколькими снимками из Англии.

Мендес пошел по стопам своего отца в возрасте 13 лет, когда он начал играть в клубном футболе в Бразилии. Нападающий перешел в знаменитую академию «Барселоны» в Ла Масии, где оставался до июня этого года. Сообщается, что контракт Мендеса с «Бернли» рассчитан на следующие два года.