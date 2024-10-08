Стартует женская ЛЧ! Главное, что нужно знать о турнире

От редакции: к старту женской Лиги чемпионов, удобному в день без футбола, наш блогер подготовил лаконичный гид. Давайте узнаем, с чем команды заходят в последний сезон, где есть классический групповой этап. Плюсуйте и подписывайтесь, чтобы у автора была мотивация держать наш в курсе ярчайших событий постоянно.

Женская Лига чемпионов вернулась! 16 команд поборются за титул лучшей команды Европы. Решающий матч пройдет в мае на «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Что по группам?

Напомню формат – 16 команд разбиты на 4 группы. В четвертьфинал выходят победители групп и обладатели вторых мест. Со следующего сезона вводится общий этап, как в мужской ЛЧ.

Группа А, которую можно назвать первой «группой смерти», может похвастаться обладателями 10 титулов ЛЧ на двоих – «Лионом» и «Вольфсбургом». Эти команды встречались в финалах турнира четыре раза, и в трех из них победу одерживал французский клуб. У «фенот» появился новый тренер – это Джо Монтемурро, не очень удачно съездивший в «Ювентус» (одно чемпионство и увольнение после вылета из Кубка). Купленная из Китая Табита Чавинга стала лучшим бомбардиром прошлого сезона чемпионата Франции за «ПСЖ».

«Вольфсбург», уничтоживший «Фиорентину» в квалификации (12:0 за два матча), потерял несколько топовых футболисток за лето: полузащитница сборной Германии Лена Обердорф, нападающая сборной Польши Эва Пайор и защитница сборной Нидерландов Доминик Янссен покинули команду перед началом нового сезона.

Пайор, кстати, огненно начала сезон в «Барселоне», забив уже шесть голов и показав самый высокий показатель xG среди всех игроков в топ-5 чемпионатов в сезоне 2024/25 (6,56).

«Рома» присоединится к двум грандам из Германии и Франции. Ей очень не повезло в прошлом году – «волчицы» заняли последнее место в «группе смерти», обидно потеряв несколько очков. Сезоном ранее им удалось выйти из группы, но в четвертьфинале попалась «Барселона».

«Галатасарай» – первая команда в ЛЧ от Турции. Ввиду отсутствия опыта в Европе стамбульский клуб считается аутсайдером. В квалификации «львицы» прошли «Славию», участницу прошлого сезона ЛЧ.

В группе B третий год подряд встретятся «Челси» и «Реал». Но кажется, что борьба будет еще более ожесточенной – «синие» сменили легендарную Эмму Хейз на Соню Бомпастор, с которой показывают привлекательный футбол, вернули Вике Каптейн, подписали Люси Бронз и трех француженок, а «сливочные» были одними из самых активных на трансферном рынке, обновив свой состав.

Чемпион Нидерландов «Твенте» привнесет в турнир атакующий футбол, и его не стоит недооценивать. Клуб из Энсхеде забил 20 голов и вышел в групповой этап. «Селтик», как и «Галатасарай», впервые сыграет в финальной части еврокубков. «Кельты» также попытаются повлиять на обстановку в группе.

Группу C можно считать еще одной «группой смерти», в ней сошлись «Арсенал», обладатель женского Кубка УЕФА-2007, «Бавария» и «Ювентус», больше всех удививший в квалификации.

«Бьянконери» стали первыми, кому удалось выбить «ПСЖ» до четвертьфинала со времен «Тюресе» в сезоне 2013/14, положив конец мечтам первого номера сборной Англии Мэри Эрпс после ее громкого ухода из «Ман Юнайтед».

«Волеренга» впервые сыграет на групповом этапе. Последнее (и единственное на данный момент) появление в финальной части ЛЧ было в 2020-м.

В группе D состоится одно их самых захватывающих противостояний группового этапа, в нем действующий чемпион «Барса» сыграет с «Ман Сити» в первом матче. Команды ранее встречались в четвертьфинале в сезоне 2020/21, а «блауграна» по итогу стала победителем розыгрыша.

«Санкт-Пельтен» квалифицировался в четвертый раз за пять сезонов, а «Хаммарбю» показал, что не боится более сильных команд, выбив одного из прошлогодних четвертьфиналистов «Бенфику» в отборе.

За кем следить?

УЕФА предлагает обратить внимание на нападающих – Эву Пайор, Табиту Чавингу и Пернилле Хардер. Про польку я вам немного рассказал, а малавийка становилась лучшим бомбардиром чемпионатов Италии и Франции, а также закончила прошлый сезон ЛЧ на втором месте в бомбардирской гонке.

Хардер же не сразу адаптировалась к «Баварии» из-за травм, а под конец сезона разыгралась и помогла взять второй титул кряду. За три последних матча на счету у датчанки 4 гола, включая хет-трик «Хоффенхайму».

Роза Кафаджи стала одним из открытий прошлого сезона, выступая за «Хеккен», за что получила повышение в «Арсенал». Пока Йонас Эйдевалль изредка выпускает ее на небольшой отрезок времени, но хочется верить, что скоро эта тенденция прервется. Еще один новичок «Арсенала», Мариона Кальдентей, уже блистает в футболке «канониров», а Дафне ван Домселар постарается стать новым первым номером команды.

В других английских командах тоже есть, на кого посмотреть. Хадиджа «Банни» Шоу стала лучшим бомбардиром чемпионата Англии, и ее травма по сути оставила «Сити» без чемпионского титула. Джесс Парк получила шанс в начале года, и англичанка воспользовалась им – оформила дубль «МЮ» и закончила сезон с 4+5.

Вике Каптейн вернулась с аренды из родного «Твенте». У Сони Бомпастор на нее очень серьезные намерения. Еще одна подающая надежды футболистка выступает в «Роме» – это Джулия Драгони. Она арендована у «Барсы». В квалификации против «Серветта» она отметилась дебютными голами.

Кэролайн Уир вернулась на поле после разрыва «крестов», оформив 2+3 и став игроком месяца в «Реале». «Челси» стоит остерегаться шотландки. Ребекка Блумквист из-за этой же травмы не играла с чемпионата мира, но постепенно возвращается в состав «Вольфсбурга». Шведка уже успела забить «Лейпцигу».

В общем, этот список можно продолжать и продолжать. Очень хочется, чтобы в этом сезоне выстрелил кто-нибудь еще.

Когда все пройдет?

Первые матчи стартового тура пройдут уже сегодня. Вот расписание группового этапа:

● 8-9 октября – первый тур ● 16-17 октября – второй тур ● 12-13 ноября – третий тур ● 20-21 ноября – четвертый тур ● 11-12 декабря – пятый тур ● 17-18 декабря – шестой тур

В отличие от прошлого сезона, групповой этап стартует на месяц раньше. Также не будет матчей в январе (зато теперь они всплыли в мужской ЛЧ).

Матчи транслируются на YouTube-канале DAZN – к сожалению, трансляции недоступны на территории России.

Кто для вас фаворит? Кого будете поддерживать?

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Топовое фото: Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press