📸Роналду-младший сфоткался в майке экс-клуба отца. Фанатов удивил выбор команды и фамилии на спине

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду делал два захода в «Манчестер Юнайтед» − в 2003 и 2021 годах. Второй получился не слишком удачным из-за того, что Эрик тен Хаг не мог встроить футболиста, а португалец отказывался мириться с тем, что теперь будет играть далеко не в каждом матче. Как итог − интервью Пирсу Моргану и разрыв контракта.

Однако некоторые болельщики «красных дьяволов» все еще ценят тот вклад, который внес Криштиану в их клуб. На днях внимание к себе и к ностальгии фанатов привлек старший сын Роналду − Криштиану-младший.

Его отец или кто-то из группы медиа поддержки сфотографировал парня, сидящего за ноутбуком. На нем − майка «Манчестер Юнайтед» с фамилией Гарначо на спине.

Алехандро Гарначо, несмотря на то, что он аргентинец, большой поклонник Роналду. Во время летнего отпуска его даже замечали в футболке «Аль-Насра» с семеркой на спине.

В прошлом Роналду-младший носил футболки «Ювентуса» и «Аль-Насра», но в именной майке «МЮ» его заметили как будто впервые.

Сейчас 14-летний старший сын Криштиану играет за молодежный состав клуба его отца.