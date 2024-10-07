22 года назад Роналду забил первый гол в карьере: ему было 17 лет, тренер перевел с центра поля на фланг

Это случилось 7 октября 2002 года – главный талант «Спортинга» подхватил мяч в центре поля, накрутил всех, ворвался в штрафную и забил в ворота «Морейренсе».

Но он не остановился на одном мяче: почти через час, в добавленное время, забил еще раз, только уже головой.

Криштиану было 17 лет и 8 месяцев, меньше чем через год он уехал в «Манчестер Юнайтед».

Тренером «Спортинга» в то время был румын Ласло Болони – он перевел Криштиану из центра поля на фланг.

«Тогда Криштиану еще не был таким мощным, – вспоминал Болони. – Он был очень взрывным, но физически был развит не так сильно, как потом. Именно поэтому я избавил его от единоборств с 90-килограммовыми полузащитниками и перевел на фланг, где ему было проще использовать высокую скорость. Я был очень рад, когда сэр Алекс Фергюсон тоже решил использовать Криштиану именно на фланге».

Болони так восхищался Роналду, что еще в 2002 году говорил знакомым, что этот парень будет лучше Эйсебио и Луиша Фигу.

«При этом Криштиану не был хозяином раздевалки, потому что вокруг играли опытные футболисты: Жоау Пинту, Са Пинту, Паулу Бенту, Марио Жардел, – отмечал Болони. – Проблем с Роналду у меня не было – ну, если не считать ситуацию, когда я сказал ему, что он кладет слишком много геля на волосы. Работать с ним было очень легко, потому что он крайне требователен к себе и понимает все гораздо быстрее остальных игроков».