Конора Макгрегора обвиняют в том, что он зашел слишком далеко с Букайо Сака: «Арсенал» принимает меры📹

Звезду UFC Конора Макгрегора обвинили в том, что он «зашел слишком далеко» со звездой «Арсенала» Букайо Сака – в сети завирусились кадры ирландца на поле стадиона «Эмирейтс» с игроком «канониров».

Бывший двукратный чемпион UFC присутствовал на «Эмирейтс» во время победы «Арсенала» над «ПСЖ» со счетом 2:0 в Лиге чемпионов.

Внимание болельщиков привлекли выходки Макгрегора после матча. Ирландец, казалось, ввязался в драку с нападающим «канониров» Букайо Сака, в какой-то момент шутка стала напоминать настоящий бой.

Конор ударил англичанина ногой по задней части ноги, из-за чего Сака отступил, прежде чем Макгрегор извинился перед 23-летним игроком.

Спортсмены пожали руки, но, похоже, «Арсенал» теперь принимает меры, чтобы подобное не повторилось. Клуб пересматривает соглашение, согласно которому игроки будут общаться с корпоративными гостями после игр, а также дистанцируются от Макгрегора.