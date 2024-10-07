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У Карло Анчелотти есть 4 варианта замены Дани Карвахалю: кого выберет итальянец🤔?

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Дани Карвахаль выбыл из строя до конца сезона из-за тяжелой травмы колена. Но даже если в январе «Реал Мадрид» не подпишет еще одного латераля, то у Карло Анчелотти будет несколько вариантов замены Дани.

Лукас Васкес

Зинедин Зидан первым поставил Лукаса на позицию правого латераля и не прогадал. Испанец отлично адаптировался и давно является основным дублером Карвахаля.

Эдер Милитао

Позиция правого латерая не нова для бразильца. Он уже играл там и в «Порту», и в «Мадриде», хотя и не самым лучшим образом. Анчелотти может использовать Милитао справа, а Чуамени поставить в центр обороны.

Феде Вальверде

Трудно представить, что Карло Анчелотти уберет Феде из центра и переместит на фланг, но это возможно. Уругваец – мультифункциональный футболист и в случае необходимости, тренер сможет рассчитывать на него и на позиции правого латераля.

Кантера

Давид Хименес, Лорен Агуадо и Фортеа – правые латерали кантеры «Реала». Фортеа особенно выделяется, но не в «Кастилье», а в «Хувениле А». Парня считают будущим правым латералем «Мадрида», но вряд ли Анчелотти станет использовать его, как дублера Карвахаля.

Клубы
logoРеал Мадрид
logoЛукас Васкес
logoДаниэль Карвахаль
logoФедерико Вальверде
logoКарло Анчелотти
logoЭдер Милитао