У Карло Анчелотти есть 4 варианта замены Дани Карвахалю: кого выберет итальянец🤔?

Дани Карвахаль выбыл из строя до конца сезона из-за тяжелой травмы колена. Но даже если в январе «Реал Мадрид» не подпишет еще одного латераля, то у Карло Анчелотти будет несколько вариантов замены Дани.

Лукас Васкес

Зинедин Зидан первым поставил Лукаса на позицию правого латераля и не прогадал. Испанец отлично адаптировался и давно является основным дублером Карвахаля.

Эдер Милитао

Позиция правого латерая не нова для бразильца. Он уже играл там и в «Порту», и в «Мадриде», хотя и не самым лучшим образом. Анчелотти может использовать Милитао справа, а Чуамени поставить в центр обороны.

Феде Вальверде

Трудно представить, что Карло Анчелотти уберет Феде из центра и переместит на фланг, но это возможно. Уругваец – мультифункциональный футболист и в случае необходимости, тренер сможет рассчитывать на него и на позиции правого латераля.

Кантера

Давид Хименес, Лорен Агуадо и Фортеа – правые латерали кантеры «Реала». Фортеа особенно выделяется, но не в «Кастилье», а в «Хувениле А». Парня считают будущим правым латералем «Мадрида», но вряд ли Анчелотти станет использовать его, как дублера Карвахаля.