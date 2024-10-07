Довести парня до слез - легко! Девушка Родриго научит😂📹

Девушка звезды «Реала» Родриго Бруна Ротта активно делится с подписчиками в социальных сетях подробностями своей жизни.

Недавно Бруна показала фанатам, как довести парня до слез, выщипав бровь Родриго. Ролик сразу набрал более 3 млн просмотров. Родриго пришлось пострадать, но красота требует жертв

26-летняя Бруна – финтнес-модель и часто постит контент из спортзала, периодически радуя 1,4 млн подписчиков и более личными кадрами.

Бруна – частный гость на «Сантьяго Бернабеу».