Эта пара фанатов «Барсы» завирусилась в сети. А все из-за Ханси Флика

Еще недавно фанаты «Барселоны» были в смятении после неудачных результатов команды. Вылет из Лиги чемпионов, отставание от «Мадрида» в Ла Лиге на 10 очков и потеря титула чемпиона Испании…

Однако с приходом в команду Ханси Флика картина существенно изменилась! Сейчас уже «Реал» отстает от «Барсы» в домашнем чемпионате – каталонцы набрали 24 очка после 9 туров и являются лидерами турнирной таблицы перед вторым международным перерывом. У команды Анчелотти сейчас 21 очко.

В Лиге чемпионов результаты тоже изменились в лучшую сторону: поражение от «Монако» (1:2) в первом туре компенсировала яркая победа над «Янг Бойз» (5:0) во втором.

В этой связи в сети завирусилось фото красивой пары болельщиков «Барсы» во время матча с «ПСЖ» в четвертьфинале ЛЧ, завершившегося вылетом каталонцев из турнира. Болельщики в сети уверены, что сейчас эта парочка довольная результатами команды!

💬«Если они еще вместе, то должны быть довольны работой Флика».

💬«Флик изменил их судьбу».

💬«Сейчас у них, наверное, медовый месяц».

💬«Они заслужили порадоваться результатам».

💬«Надеюсь, они еще вместе! А тот такое могло разрушить любые отношения».

💬«После той игры девушка могла переметнуться на сторону «Интер Майями», чтобы быть счастливой».