Есть еще порох в пороховницах: смотрим сборную самых мощных ветеранов - самым юным из них по 39 лет👴🔥
Им всем уже перевалило за 39, но все они продолжают показывать футбол высокого уровня.
Портал Sport90 составил символическую команду, средний возраст которой составляет 40,2 года!
Каждый из футболистов играет важную роль в своей команде как на поле, так и в раздевалке. Опыт и лидерские качества этих ветеранов не могли не оценить одноклубники, болельщики и тренерский штаб их команд.
Криштиану Роналду продолжает ставить рекорды по забитым мячам, Лука Модрич играть в Лиге чемпионов, а Рауль Альбиоль держать оборону «Вильярреала».
Вот как выглядит символическая сборная ветеранов:
Такая команда могла бы составить конкуренцию любой талантливой молодежи!
Кто бы решился тренировать такой состав? Пишите в комментариях.
Еще через месяц Хесусу Навасу исполнится 39 - тоже пригодился бы этой команде)