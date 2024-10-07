Есть еще порох в пороховницах: смотрим сборную самых мощных ветеранов - самым юным из них по 39 лет👴🔥

Им всем уже перевалило за 39, но все они продолжают показывать футбол высокого уровня.

Портал Sport90 составил символическую команду, средний возраст которой составляет 40,2 года!

Каждый из футболистов играет важную роль в своей команде как на поле, так и в раздевалке. Опыт и лидерские качества этих ветеранов не могли не оценить одноклубники, болельщики и тренерский штаб их команд.

Криштиану Роналду продолжает ставить рекорды по забитым мячам, Лука Модрич играть в Лиге чемпионов, а Рауль Альбиоль держать оборону «Вильярреала».

Вот как выглядит символическая сборная ветеранов:

Такая команда могла бы составить конкуренцию любой талантливой молодежи!

Кто бы решился тренировать такой состав? Пишите в комментариях.