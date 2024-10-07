«Дани Алвес, видимо, играл в гольф». Винисиус шокировал фанатов выбором лучшего правого защитника в истории

«Реал» недавно объявил о продлении контракта с Даниэлем Карвахалем. Новое соглашение с испанским защитником рассчитано до лета 2026 года.

А ведь на прошлой неделе Дани выбыл на 8-10 месяцев в связи с разрывом крестообразной связки колена. Клуб поддержал игрока новым контрактом.

А Винисиус Жуниор пришел в комментарии и написал Карвахалю: «Лучший правый защитник в истории».

С этим, конечно же, не согласны многие болельщики.

📝 «Дани Алвес, видимо, играл в гольф».

📝 «Он даже не в топ-10».

📝 «Он даже не лучший в своем поколении. Дани Алвес, Трент, Майкон, Лам, они все лучше».

📝 «Говорить, что он лучший в истории - неуважени».