«Дани Алвес, видимо, играл в гольф». Винисиус шокировал фанатов выбором лучшего правого защитника в истории
«Реал» недавно объявил о продлении контракта с Даниэлем Карвахалем. Новое соглашение с испанским защитником рассчитано до лета 2026 года.
А ведь на прошлой неделе Дани выбыл на 8-10 месяцев в связи с разрывом крестообразной связки колена. Клуб поддержал игрока новым контрактом.
А Винисиус Жуниор пришел в комментарии и написал Карвахалю: «Лучший правый защитник в истории».
С этим, конечно же, не согласны многие болельщики.
📝 «Дани Алвес, видимо, играл в гольф».
📝 «Он даже не в топ-10».
📝 «Он даже не лучший в своем поколении. Дани Алвес, Трент, Майкон, Лам, они все лучше».
📝 «Говорить, что он лучший в истории - неуважени».