Фанаты «Сити» умоляют Гвардиолу не уходить: вывесили баннер с надписью на каталонском
В субботу «Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» со счетом 3:2 на «Этихаде», но всеобщее внимание привлек огромный баннер, вывешенный болельщиками.
На родном каталонском языке тренера на баннере было написано «Pep Guardiola Volem Que Et Quedis!», что переводится как «Мы хотим, чтобы ты остался!»
Гвардиола не подтвердил, продлит ли он контракт с «Манчестер Сити» после следующего лета — именно тогда истекает срок его контракта.
Ранее сообщалось, что фанаты потратили 1300 долларов на создание огромного баннера, за который Гвардиола в шутку предложил заплатить.
Пеп выиграл рекордные четыре титула АПЛ подряд с «Манчестер Сити», а также ранее оформил требл.