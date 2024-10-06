Фанаты «Сити» умоляют Гвардиолу не уходить: вывесили баннер с надписью на каталонском

В субботу «Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» со счетом 3:2 на «Этихаде», но всеобщее внимание привлек огромный баннер, вывешенный болельщиками.

На родном каталонском языке тренера на баннере было написано «Pep Guardiola Volem Que Et Quedis!», что переводится как «Мы ​​хотим, чтобы ты остался!»

Гвардиола не подтвердил, продлит ли он контракт с «Манчестер Сити» после следующего лета — именно тогда истекает срок его контракта.

Ранее сообщалось, что фанаты потратили 1300 долларов на создание огромного баннера, за который Гвардиола в шутку предложил заплатить.

Пеп выиграл рекордные четыре титула АПЛ подряд с «Манчестер Сити», а также ранее оформил требл.