Герои 7-го тура АПЛ: лидер «Арсенала», сюрприз из «Сити», суператакующий защитник

И другие топы выходных в фэнтези.

Это самые эффективные игроки 7-го тура в фэнтези АПЛ на Спортсе .

Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Букайо Сака, полузащитник, «Арсенал» (35,75%) – 14 очков

Сделал три результативных действия против «Саутгемптона». Один из лучших в туре по ударам (7) и лучший по созданным шансам. У Букайо уже 42-й ассист в АПЛ, он обогнал Робера Пиреса. Только в одном матче сезона уходил без результативного действия. Можно покупать Сака, не обращая внимания на календарь.

Матео Ковачич, полузащитник, «Манчестер Сити» (1,77%) – 13 очков

Хорват сделал дубль «Фулхэму» – сюрприз, что так результативен оказался именно он. У Матео уже три гола в этом сезоне, но все равно не верится, что он будет приносить очки постоянно. Четыре удара в матче, но лишь одно касание в штрафной.

Раян Аит-Нури, защитник, «Вулверхэмптон» (1,77%) – 9 очков

Забивает второй тур подряд, суператакующий защитник. На сухие матчи «Вулверхэмптона» рассчитывать сложно, а вот на результативные действия Аит-Нури вполне можно, календарь после игры с «Сити» хороший: «Брайтон», «Кристал Пэлас», «Саутгемптон», «Фулхэм».

Миккель Дамсгор, полузащитник, «Брентфорд» (0,19%) – 8 очков

У Миккеля два ассиста против «Вулверхэмптона», это его первые результативные действия в сезоне. Впечатляют шесть созданных шансов, но когда есть Бриан Мбемо , играющий полные матчи и бьющий пенальти, сложно выбирать Дамсгора, хоть он и гораздо дешевле.

Джеймс Джастин, защитник, «Лестер» (10,52%) – 8 очков

«Лестер» первый раз в сезоне сыграл на ноль, а Джастин отдал первый ассист. Если верите в «Лестер», можно смело покупать Джеймса, он стоит мало (5), календарь дальше отличный: «Саутгемптон», «Ноттингем Форест», «Ипсвич».

Дедлайн 8-го тура – в 14:30 мск в субботу, 19 октября . Начнется игрой «Тоттенхэм» – «Вест Хэм».