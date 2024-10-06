Собака украла мяч у Гарета Бэйла. Гольфисту разрешили использовать редкое правило

Известный гольфист и экс-футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл прибегнул к редкому правилу во время турнира Pro-Am DP World Tour, когда собака прервала игру.

Во время пятничного раунда в Карнусти, когда Бэйл занимал 18-е место, собака схватила его мяч после удара на 16-м грине. Собака подобрала снаряд и вернула его Бэйлу, оставив всех в замешательстве.

Согласно правилу из руководства USGA, Бэйлу разрешили заменить мяч без штрафа.