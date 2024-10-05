🔥 Роналду хочет, чтобы «Аль-Наср» подписал одного из лучших плеймекеров мира. Хочет тысячу голов? 🤨
Mundo Deportivo сообщает, что в идею переезда Кевина де Брюйне в Саудовскую Аравию включился Криштиану Роналду.
Португалец пытается убедить руководство «Аль-Насра» в необходимости подписания бельгийца. Криштиану предлагает дождаться, когда истечет контракт де Брюйне и «Манчестер Сити», после чего саудовский клуб должен предложить футболисту очень выгодную сделку.
Фанаты увидели истинную цель Роналду.
💭 «Хочет уже наконец что-то выиграть».
💭 «Криштиану надеется, что получит кучу легких голов».
💭 «Хитрый жук».
💭 «Верит, что пробьет тысячу голов?»
💭 «Даже здесь португалец выглядит нелепо».
Напомним, действующий контракт Кевина де Брюйне с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2025 года.