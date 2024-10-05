Гвардиола после матча с «Фулхэмом» пообщался с Адама Траоре: разговор вышел эмоциональным

Пеп Гвардиола известен своим энтузиазмом, когда дело касается общения с футболистами.

После матча «Сити» с «Фулхэмом» (3:2) Пеп решил пообщаться с игроком команды соперника - Адама Траоре.

Тренера заметили энергично объясняющим что-то игроку.

Возможно, он хотел помочь игроку советом, или это был просто разговор об эпизоде, где Траоре уничтожил Кайла Уокера в спринте.

Адама славится своими мышцами и высокой скоростью, в этом сезоне у него 1+2 в семи матчах АПЛ.