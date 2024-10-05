Фанат выяснил, почему «Барса» не может выиграть ЛЧ: оказывается, клуб проклят с 2015 года из-за черной кошки

«Барселона» не может выиграть Лигу чемпионов с 2015 года, когда команда Луиса Энрике стала чемпионом с Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Неймаром.

Один суеверный фанат «Барселоны» считает, что его клуб был проклят, когда во время матча Лиги чемпионов на «Камп Ноу» на поле появилась черная кошка.

«В 2015 году на «Камп Ноу» появилась черная кошка. С того года мы не выигрывали Лигу чемпионов», — подписал фанат видео.