Фаны «Арсенала» красиво встретили Рэмсдейла: экс-вратарь «канониров» расплакался прямо на поле

Аарон Рэмсдейл получил эмоциональный прием от болельщиков «Арсенала» во время своего первого возвращения на «Эмирейтс» после перехода в «Саутгемптон» летом.

Вратарь, который ушел за 25 млн фунтов стерлингов после трех лет в «Арсенале», был тронут аплодисментами и скандированиями трибун в его адрес.

После слез вратарь показал большой палец вверх и поблагодарил болельщиков.

Несмотря на то, что Рэмсдейл ушел ради большего игрового времени, он остается любимцем болельщиков бывшего клуба.

Рэмсдейл также был замечен обнимающимся с игроками «Арсенала» в туннеле.