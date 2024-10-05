У Рафиньи снова новая прическа - минимум четвертая в «Барсе»: выбираем лучшую
Рафинья хорошо начал этот сезон за «Барселону» под руководством Ханси Флика.
Бразильский нападающий также постоянно пробует себя в разных образах. У него опять новая прическа:
А такие образы игрок пробовал раньше:
Официальные аккаунт «Барселоны» в социальных сетях отреагировал на новую прическу бразильца, написав: «Какой Рафинья вы сегодня?».
Раньше, несмотря на множество смелых причесок, выступления Рафиньи часто не оправдывали ожиданий. Но под руководством Флика он демонстрирует стабильные результаты.
В этом сезоне у бразильца 5 голов и 2 ассиста в восьми матчах Ла Лиги.