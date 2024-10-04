🌿💵 В Германии необычная проблема: «Падерборн» выпустил форму в цветах каннабиса – ультрас обвиняют руководство в жадности

«Падерборн» уже пять лет не может вернуться в Бундеслигу, но теперь он хотя бы напомнил Европе о себе.

Немецкий клуб решил выпустить особенную (во всех смыслах) форму – в цветах каннабиса.

Вместо привычного синего или черного, новый комплект получил зеленый цвет. Но тому есть серьезная причина. Это часть рекламной компании по продвижению образования в области медицинского каннабиса, которую продвигает главный спонсор клуба – Four 20 Pharma.

А знаете, что самое удивительное? Инициативу забанили клубные ультрас, недовольные уходом от традиционных цветов.

Фанаты считают игровую футболку святыней, которую нельзя осквернять желанием нажиться. Теперь они планируют бойкотировать поддержку команды в ближайших матчах.