Рюдигер назвал топ-3 сильнейших центральных защитников мира. Все они играют в АПЛ

Защитник «Мадрида» Антонио Рюдигер стал гостем подкаста The Inside Scoop. В одном из блоков его попросили назвать лучших центральных защитников Европы. Немец составил свой небольшой топ, в который не включал самого себя.

«Я бы не стал их делить на номер один и так далее. Салиба, Вирджил ван Дейк и... он действительно очень хорош − Габриэл из «Арсенала».

Ведущие удивились тому, что два игрока представляют «Арсенал». При этом им стало интересно, что в это тройке такого и чем они отличаются друг от друга.

«Делать сравнения − это ваше дело, ребята. Оставляю это вам. Просто мне в целом нравится то, что я вижу. На протяжении двух лет наблюдаю за тем, как эта пара действует в «Арсенале». Они делают потрясающую работу. Как и вся трансформация клуба, которая произошла раньше. А теперь это выглядит так: эти двое − столпы команды. В этой паре Габриэл − более агрессивный лидер, тогда как Салиба играет чисто. Вильям действительно выглядит как молчаливый лидер. И мне это нравится».

«И да, Вирджил... Вирджил − это Вирджил. Надо отдать ему должное, что он изменил «Ливерпуль». Ведь раньше они пропускали голы налево и направо. Были времена, когда люди сомневались в Ван Дейке. А теперь видя, как он преуспевает, понимаешь, что за последние пару лет он определенно стал одним из лучших центральных защитников. И мы помним, что он прошел через тяжелую травму. Это может изменить карьеру. Люди говорили, что Вирджил уже завязал, но нет, он не завязал. Он все еще здесь и он лучший защитник».

«Кроме этих трех я бы хотел упомянуть Конате. Мне очень нравится его игра. Не знаю почему, но оцениваю его очень высоко. Также есть Рубен Диаш и остальные. Много отличных защитников, великих».