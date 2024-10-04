📹Как «Ман Сити» перебить популярность «Барселоны» и «Мадрида» в Мексике? У Гвардиолы есть ответ 😆
После последнего матча «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов мексиканский журналист TNT Sports поинтересовался у Пепа Гвардиолы, как сделать его нынешний клуб популярнее в Америке. Пока там доминируют два испанских гранда, один из которых в прошлом возглавлял специалист.
Гвардиола явно не специалист по пиару или маркетингу, поэтому решил отшутиться. Его ответ явно наберет очков у фанатов «блауграны».
Журналист: «У нас в Мексике все болеют за «Мадрид» или «Барселону». Как можно здесь привлечь людей болеть за «Манчестер Сити»?
Пеп Гвардиола: «Пока они поддерживают «Барсу», все в порядке».
Каталонское прошлое все еще не отпускает Гвардиолу.