Ямаль − замена Месси? Похоже, что Adidas собирается сделать форварда «Барселоны» новым лицом компании

Очевидно, что рано или поздно Лионель Месси завершит карьеру. Это значит, что Adidas потребуется новое рекламное лицо. Все выглядит так, что немецкий производитель уже сейчас начал активные поиски замены аргентинцу. Основной претендент играет за «Барселону».

В нынешней форме и будущим потенциалом 17-летний Ламин Ямаль − идеальный кандидат. Именно в нем Adidas видит того, что заменит Месси в качестве посла линии бутс F50.

В феврале 2024 года Adidas официально опередил Nike и заключил долгосрочное партнерство с молодой звездой Ямалем. С тех пор Ламин зажигает на поле, особенно он был хорош на Евро-2024. Игровой потенциал испанца безграничен.

Как известно, основным послом бутс Predator от Adidas уже стал Джуд Беллингем, звезда «Мадрида».