😍🇲🇨 Monaco Kamikaze Drone. Хотите посмотреть, где тренируется Головин? «Монако» шикарно представил базу

Александр Головин уже шесть лет играет в «Монако», но мало кто интересовался, в каких условиях тренируется россиянин.

Город миллиардеров обязан соответствовать высшей спортивной инфраструктуре. Но так ли это? Сейчас выясним.

В 2022-м монегаски серьезно обновили базу клуба, а болельщики могли увидеть ее с помощью великолепной презентации, снятой прямо с дрона.

Соцсети в восторге.

💭 «Никогда не видел ничего подобного».

💭 «Невероятно, как тренировочный центр может повысить дух и производительность команды!»

💭 «Я был единственным, кто все пропустил и просто сосредоточился на навыках работы с дроном?»

💭 «Хочу увидеть базу «Арсенала».