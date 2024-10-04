😍🇲🇨 Monaco Kamikaze Drone. Хотите посмотреть, где тренируется Головин? «Монако» шикарно представил базу
Александр Головин уже шесть лет играет в «Монако», но мало кто интересовался, в каких условиях тренируется россиянин.
Город миллиардеров обязан соответствовать высшей спортивной инфраструктуре. Но так ли это? Сейчас выясним.
В 2022-м монегаски серьезно обновили базу клуба, а болельщики могли увидеть ее с помощью великолепной презентации, снятой прямо с дрона.
Соцсети в восторге.
💭 «Никогда не видел ничего подобного».
💭 «Невероятно, как тренировочный центр может повысить дух и производительность команды!»
💭 «Я был единственным, кто все пропустил и просто сосредоточился на навыках работы с дроном?»
💭 «Хочу увидеть базу «Арсенала».