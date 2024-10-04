💥 Филипе Луис - уникум: 10 месяцев назад закончил игровую карьеру, летом выиграл первый тренерский трофей, а сейчас возглавил «Фламенго» 🤯

Помните Филипе Луиса? Бразилец был одним из ключевых игроков «Атлетико» Диего Симеоне в прошлом десятилетии. А карьеру он закончил в декабре в возрасте 38 лет.

Но самое крутое - то, что Луис проделал в следующие месяцы. В июне 2024-го он возглавил молодежную команду «Фламенго». А уже спустя два месяца выиграл с ней клубный ЧМ U20.

30 сентября первая команда «Фламенго» уволила Тите и назначила Луиса главным тренером до конца сезона.

А чего вы добились за 10 месяцев?